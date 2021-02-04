Korona aşısı randevusu al | Pek çok ülke gibi Türkiye’de de koronavirüs aşılamaları devam ediyor. Ülkemizde 13 Ocak’ta CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak’ta itibaren ise aşılama çalışmaları başladı. Vatandaşlar aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, kaç yaşa korona aşısı yapılıyor?

Kaç yaşa korona aşısı yapılıyor? 65 yaş üstü aşı randevusu al

Koronavirüs aşıları öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapıldı. Sağlık çalışanlarının ardından bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlara aşı uygulandı. 90 yaş ve üstü hastaların aşılanmaya başlamasının ardından yaş aralığı 75 yaşa indirildi. Şu anda 75 yaş ve üstü vatandaşlar randevuyla aşılanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Şubat’ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada önümüzdeki günlerde 65 yaş ve üstünün aşılanacağını ifade etti. Koca, yaptığı açıklamada “İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir” dedi.