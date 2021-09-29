Kaç saat uyumalıyız?
Hayatımızda yemek, su kadar önemli olan ihtiyaçlardan birisi de uykudur. Uyku ruhsal ve bedensel olarak enerjik olmamızı sağlar.
Hayatımızda yemek, su kadar önemli olan ihtiyaçlardan birisi de uykudur. Uyku ruhsal ve bedensel olarak enerjik olmamızı sağlar. Sağlıklı bir hayat için her yaş grubunun uyku saatleri farklıdır. Gerekli olan uyku süremiz kısaldıkça sağlık sorunlarımız olabilir. Uykusuzluğun birçok sebebi vardır elbette. Önemli olan bu sebepleri bulup oradan kaldırmaktır. Peki, sağlıklı bir yaşam için ne kadar uyumamız gerekir.
Uyku saatleri hakkında yapılan araştırmalar gösteriyor ki;
- 0-4 ay: İdeal olan, yeni doğan bir bebeğin her gün 14 ila 17 saat uyuması gerektiği.
- 4-11 ay: Tavsiye edilen süre 12-15 saat arası.
- 1-2 yaş: Bu yaş grubunda olan çocukların 11-14 saat uyumaları tavsiye ediliyor
- 3-5 yaş: Uzmanlar bu grup için 10-13 saat aralığını öneriyor.
- 6-13 yaş: Uyku Vakfı, 9 ila 11 saat arası uykuyu tavsiye ediyor.
- 14-17 yaş: Tavsiye edilen uyku süresi 8 ila 10 saat arası.
- 18-25 yaş: BU yaş grubuna 7-9 saat uyku tavsiye ediliyor
- 24-64 yaş: Bu yaş grubuna genç yetişkinlerle aynı uyku süresi tavsiye ediliyor
- 65 yaş ve üstü: Sağlıklı görülen uyku süresi günde 7-8 saat
Uyku kalitesinin geliştirilmesi için neler yapabiliriz?
- Uyku düzeninize bağlı kalın.
- Mümkün olduğunca sağ tarafınızın üzerine yatın.
- Uyku vaktinde rahatlatıcı bir ritüel geliştirin.
- Her gün egzersiz yapın.
- Ortopedik bir yatak ve yastık kullanın.
- Akşam yemeğinizi yatmadan en az 2-3 saat önce yiyin.
- Yatak odanızın ısısını 18-21 C° arasında ayarlayın.
- Yatak odasında oda sıcaklığını, ses seviyesi ve ışık miktarı ideal olmalıdır.
- Alkol ve kafein gibi uyku kaçıran içecek ve yiyeceklerden kaçının.
- Yatak odanızda elektronik cihazlar bulundurmayın varsa kapatın.
- Kaliteli bir uyku istiyorsanız mutlaka genel sağlık kontrollerinizi yaptırın.