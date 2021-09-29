Kaç saat uyumalıyız?

Hayatımızda yemek, su kadar önemli olan ihtiyaçlardan birisi de uykudur. Uyku ruhsal ve bedensel olarak enerjik olmamızı sağlar. Sağlıklı bir hayat için her yaş grubunun uyku saatleri farklıdır. Gerekli olan uyku süremiz kısaldıkça sağlık sorunlarımız olabilir. Uykusuzluğun birçok sebebi vardır elbette. Önemli olan bu sebepleri bulup oradan kaldırmaktır. Peki, sağlıklı bir yaşam için ne kadar uyumamız gerekir.

Uyku saatleri hakkında yapılan araştırmalar gösteriyor ki;

0-4 ay: İdeal olan, yeni doğan bir bebeğin her gün 14 ila 17 saat uyuması gerektiği.

4-11 ay: Tavsiye edilen süre 12-15 saat arası.

1-2 yaş: Bu yaş grubunda olan çocukların 11-14 saat uyumaları tavsiye ediliyor

3-5 yaş: Uzmanlar bu grup için 10-13 saat aralığını öneriyor.

6-13 yaş: Uyku Vakfı, 9 ila 11 saat arası uykuyu tavsiye ediyor.

14-17 yaş: Tavsiye edilen uyku süresi 8 ila 10 saat arası.

18-25 yaş: BU yaş grubuna 7-9 saat uyku tavsiye ediliyor

24-64 yaş: Bu yaş grubuna genç yetişkinlerle aynı uyku süresi tavsiye ediliyor

65 yaş ve üstü: Sağlıklı görülen uyku süresi günde 7-8 saat

Uyku kalitesinin geliştirilmesi için neler yapabiliriz?