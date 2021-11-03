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Eğitim Kaç okul koronadan kapalı? Hangi okullar koronadan kapalı?
Eğitim

Kaç okul koronadan kapalı? Hangi okullar koronadan kapalı?

Koronavirüsten kapalı olan okullar hangileri? Koronavirüs vakaları çıktıkça bazı sınıflarda eğitime ara veriliyor. Bu sebeple pek çok kişi hangi okulların kapalı olduğunu araştırıyor. Hangi okullar kapalı? Hangi illerde okullar koronadan kapalı?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:30:00 -
Kaç okul koronadan kapalı? Hangi okullar koronadan kapalı?

Koronavirüs salgını sebebiyle vaka çıkan sınıflar ve okullarda karantina kuralları uygulanıyor. Bu sebeple pek çok veli hangi ilde hangi okulların eğitime ara verdiğini araştırıyor.

Kaç okul koronadan kapalı? Hangi okullar koronadan kapalı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. Salgın sebebiyle kapalı olan sınıflarla ilgili konuşan Bakan Özer, “Tüm kamunun gözü başka hiçbir kurum olmadığı kadar okullarda denetim büyük. Kovid salgınındaki rasyonel önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullardır. Okullar en güvenli ortamlardır.  Sağlık Bakanlığın belirlemiş olduğu kritere göre, bir sınıfta 10 gün içerisinde en az iki Kovid vakası olursa o sınıf 14 gün karantinaya alınır. O güncellendi 10 güne düştü. Esneklik sağlandı 5 gün içerisinde semptom göstermiyorsa öğrenci veli rızasıyla negatif çıkarsa yüz yüze eğitime geri dönebiliyor. Bu sistem sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Eğitim sistemimizin ne kadar büyük ölçekli olduğunun farkında değiliz. 850 bin tane sınıf var. Kapalı olan sınıf sayısı bin 721. Bunlarda geçici zaten. Yüzde 1’in çok çok altında sınıflar var başından beri. Okulların kapanması gibi bir şey gündemimizden çıkmalı. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor. Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok. 850 sınıfımız var bin 721 sınıf bugün kapalı yarın bazıları açılacak” dedi.  

Okullar kapanır mı? Uzaktan eğitim olacak mı?
Okullar kapanır mı? Uzaktan eğitim olacak mı?

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Okullar kapanır mı? Uzaktan eğitim olacak mı?

 

 

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