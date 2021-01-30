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Sağlık Kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?
Sağlık

Kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Koronavirüs aşı takvimi | Koronavirüs salgınınınn sona ermesi için aşılama büyük öneme sahip. Bu sebeple ülkemizde aşılama çalışmaları sürüyor. Peki, şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı? Koronavirüs aşısı yapılanların sayısı

Yeniakit Publisher
2021-01-30 12:56:00 -
Kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Türkiye koronavirüs aşılama sayısı | Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple pek çok ülke gibi Türkiye'de de aşı çalışmaları devam ediyor. Peki, Türkiye’de kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

30 Ocak Cumartesi günü 12.50 itibariyle Türkiye’de 1.947.042 kişi aşı oldu. Sağlık Bakanlığı güncel verileri anlık olarak paylaşıyor.

 

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama çalışmalarının rehavete sebep olmaması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Aşının en iyi antikor oluşturduğu süre, 2 aya yakın bir süre. O da ikinci dozun yapılmasından sonra. Bugün aşının ilk dozunu, 4 hafta sonra da ikinci dozunu olduysak, ondan 3 hafta sonra en yüksek antikor seviyesi oluşmaya başlıyor. Bir başka ifadeyle, birinci aşıdan 7-8 hafta sonra en yüksek antikor düzeyi oluşmaya başlıyor. Aşının bulaşı engellemekten öte, hasta olursak ağır hastalıktan bizi koruyacağını, koronavirüs hastalığını hafif geçirmemizi sağlayacağını bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle aşı da olsak yine önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor” Dedi.

 

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