Kaç kişi aşılandı? | Koronavirüs salgınını sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Aralık ayının sonunda ülkemize Çin’den 3 milyon doz aşı getirildi. Söz konusu aşı 14 günlük testlerden geçti. CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayınını hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı oldu.

14 Ocak’ta başlayan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının bugün tamamlanması bekleniyor. Sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

Kaç kişi korona aşısı oldu? Korona aşısı randevusu al

20 Ocak 2021 saat 11.30 itibariyle ülkemizde 982.051 kişi aşılandı. Sağlık Bakanlığı anlık olarak aşılananların sayısını güncelliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANLARIN GÜNCEL SAYISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı belirlenene sıralamaya göre uygulanacak. Öncelikle sağlık çalışanları randevu sistemiyle aşılandı. Ardından randevu sistemi kaldırıldı. Engelli ve yaşlı bakım evlerinde kalanlar ise sağlık çalışanlarının belirlediği sıralamaya göre aşılanıyor. Şimdilik vatandaşlar aşı randevusu alamıyor. Önümüzdeki günlerde Çin’den 25-30 milyon aşının gelmesi bekleniyor. Söz konusu aşılar da 14 günlük testlerden geçirilecek. Bu testlerden sonra aşılar uygulanmaya başlayacak.

Aşılar geldikçe vatandaşların E Nabız üzerinden randevu alabilmesi için sistemin aktif hale gelmesi bekleniyor.