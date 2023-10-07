Kaç kişi buna inanıyor! Ev almak gerçekten hayal mi oldu?

Türk emlak sektörü her geçen gün çeşitlenerek vatandaşların beklentilerine karşılık vermeye çalışırken sektördeki fiyat-maliyet artışı da en büyükhandikap olarak ortada. Özellikle büyük şehirlerde insanlar konut alabilmek için akla karayı seçiyor....

Turyap Holding tarafından Türkiye genelinde yapılan 100 bin kişilik anket sonuçları, yüksek enflasyonun, ve pahalı evlerin etkilerini gözler önüne serdi. Söz konusu anket Türkiye’nin konut piyasasındaki güncel durumu ve vatandaşların ev alım düşüncelerini açıkça ortaya koydu.

Ev almak artık hayal mi?

Katılımcıların yüzde 75’i, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle ev almanın artık bir hayal olduğunu düşünüyor. Yüksek enflasyon, alım gücünü düşürüyor ve konut kredi faizleri ise ev almayı zorlaştırıyor. İnsanlar, ev sahibi olma hayalini bir kenara bırakmak zorunda kaldılar. Yüzde 15’lik bir kesimin konut almayı sadece bir ev sahibi olma fırsatı olarak değil, aynı zamanda yatırım fırsatı olarak gördüğünü gösteriyor. Yatırımlık evler, değerlerini koruma potansiyeline sahip oldukları için bu kesim için cazip bir alternatif olabilir. Gelişen bölgelerdeki yatırım fırsatları, ekonomik belirsizliklere rağmen dikkati çekiyor.

Belirsizlik mi fırsat mı?

Turk Emlak Haber Ajansı'na göre, anketin diğer bir ilginç sonucu ise yüzde 10’luk kesimin ev alım konusunda kararsız olduğunu gösteriyor. Bu kesim, hem ekonomik belirsizliklerin hem de yatırım fırsatlarının cazibesini değerlendirerek kararlarını ertelemiş gibi görünüyor. Bu, konut piyasasındaki gelecekteki potansiyel dalgalanmalara dikkat çekiyor.

Tüm bu sonuçlar, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve konut kredi faizlerinin insanların alım gücünü düşürdüğü bir dönemde, ev alımının karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtıyor. İnsanlar, ev sahibi olmanın yanı sıra yatırım fırsatlarını da göz önünde bulunduruyorlar. Ancak ekonomik belirsizlikler, herkesin geleceği konusunda dikkatli ve temkinli olmaya yönlendiriyor. Konut piyasasının geleceği ise bu dinamiklerle şekillenecek gibi görünüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO