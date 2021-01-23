Kaç kişi aşı oldu? Türkiye'de aşılanan kişilerin güncel sayısı

Gün gün aşılanan kişi sayısı artıyor ve insanlar tarafından son rakamlar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' ile ülkede koronavirüs aşı yaptıran kişi sayısı anlık olarak aşı takip ekranına yansıyor. Anlık aşı sayacının yer aldığı platformda aşı sırası sorgulamalarıyla ilgili de bilgiler yer alıyor.

Kaç kişi aşı oldu?

Sağlık Bakanlığı aşı sayacı üzerinden Türkiye'de aşı olan toplam kişi sayısı paylaşılmaya devam ediyor. Çin'den gelen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısı ilk etapta sağlık çalışanlarından başlanarak yaş gruplarından devam etmek üzere ocak ayında başlamıştı. Yaşlı ve bakım evlerindekiler ile burada görev yapanlar da ikinci süreç aşı programında yer aldı. Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar toplam 1.214 kişi aşılandı.

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Aşı yaptıran kişi sayısı, aşılama programında ikinci aşama devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' ile ülkede koronavirüs aşı yaptıran kişi sayısı anlık olarak aşı takip ekranına yansıyor. Aşının vurulmaya başladığı ilk günde toplamda 295 bin kişinin aşılandığı bildirilmişti. Anlık aşı sayacının yer aldığı platformda aşı sırası sorgulamalarıyla ilgili de bilgiler yer alıyor.

Ne zaman aşı olacağım?

Koranavirüs için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. e-nabız sayfası üzerinde “KEŞFET” bölümünde yer alan “AŞI TAKVİMİ” içerisinde yer alan “COVİD-19 AŞISI” kısmına tıklayınız. Eğer aşı için hakkınız bulunuyorsa MHRS sistemi üzerinde randevu alabilirsiniz.

Sağlık çalışanlarının aşılanmasının bu hafta tamamlanması ile 1. aşamanın ikinci sırasında yer alan yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlara geçildi.

2. aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının ardından aşılanacak.