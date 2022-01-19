Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala öğrencilerin bir kısmı 2021-2022 eğitim öğretim yılında sınıfta kalmanın uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kaç dersi zayıf olan sınıfta kalır?

Kaç ders zayıf olursa sınıf tekrarı yapılır?

İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda kalma yani sınıf tekrarı olmuyor. Herhangi bir dersten yılsonu puanı 45'den az olan ortaokul öğrencisinin sınıf tekrarı yapmasına Şube Öğretmen Kurulu (ŞÖK) karar veriyor. Liselerde ise yılsonu ortalaması 50'nin altında bulunan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapıyor.