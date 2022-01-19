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Eğitim Kaç ders zayıf olursa sınıf tekrarı yapılır?
Eğitim

Kaç ders zayıf olursa sınıf tekrarı yapılır?

Ortaokul lise sınıfta kalma var mı 2022 | 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. İlk dönem ise 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında sınıfta kalmanın olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene sınıfta kalma var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 12:07:00 -
Kaç ders zayıf olursa sınıf tekrarı yapılır?

Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala öğrencilerin bir kısmı 2021-2022 eğitim öğretim yılında sınıfta kalmanın uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kaç dersi zayıf olan sınıfta kalır?

Kaç ders zayıf olursa sınıf tekrarı yapılır?

İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda kalma yani sınıf tekrarı olmuyor. Herhangi bir dersten yılsonu puanı 45'den az olan ortaokul öğrencisinin sınıf tekrarı yapmasına Şube Öğretmen Kurulu (ŞÖK) karar veriyor. Liselerde ise yılsonu ortalaması 50'nin altında bulunan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapıyor.

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Puan ortalaması kaç olursa teşekkür alınır?

Eğitim

Puan ortalaması kaç olursa teşekkür alınır?

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