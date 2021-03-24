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Dünya Kâbusu yaşıyorlar! 24 saatte 3 bin 251 kişi öldü
Dünya

Kâbusu yaşıyorlar! 24 saatte 3 bin 251 kişi öldü

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 251 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede koronavirüs salgının başından beri yaşanan en büyük can kaybı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 03:47:00 -
Kâbusu yaşıyorlar! 24 saatte 3 bin 251 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 298 bin 676'ya, 82 bin 493 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 130 bin 19'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yaklaşık 44 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaletinde 2 milyon 332 bin 43 kişide görülen Kovid-19, 68 bin 623 kişinin ölümüne sebep oldu.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen Brezilya, son günlerde hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da son bir haftada günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 300'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

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