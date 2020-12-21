Kâbus sürüyor! Suudi Arabistan'dan radikal karar

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığından yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığının virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtti.

Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir. Bir hafta süreyle ülkeye kara ve deniz limanlarından girişler de askıya alınmıştır. Kovid-19 virüsünün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8 Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri tekrarlanacak. Söz konusu hızlı yayılan Kovid-19 virüsünün çıktığı ülkelerden son üç ay içinde gelmiş ya da o ülkelerden geçiş yapmış olanların Kovid-19 testi yaptırmaları gerekmektedir.

Habere göre, hızlı yayılan Kovid-19 türünün ortaya çıkmadığı ülkelerden yardım ve mal taşımacılığı da istisnalar içinde yer aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.