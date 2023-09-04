Kabus geri mi dönüyor? 'Kış aylarını maskeyle geçirebiliriz'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, "Dünya Sağlık Örgütü; maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor. Kış aylarını tekrar maskeyle geçireceğimiz anlamı buradan çıkarılabilir” dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, Covid-19’un ilk tespitinden bugüne ciddi boyutlarda farklı mutasyonların olduğunu ve bu mutasyonların kimi zaman hastalığın yayılmasına kimi zaman da ağır geçmesine neden olan mutasyonlar şeklinde karşımıza çıktığını söyleyerek, şu açıklamada bulundu: “Bu mutasyonların devam etmesi virüsün yaşam döngüsü ve yaşam şekline bakıldığında gayet normal olarak tanımlanmalı. Çünkü virüs kendi mutasyonlarını onarabilme yeteneğine sahip bir canlı değil. Bu nedenle oluşan bu mutasyonlar sıklıkla gelişiyor. Bu mutasyonların oluşma sıklığında en önemli nedenlerinden bir tanesi ne kadar fazla insanda, canlıda hastalık yaparsa ve orada çoğalma fırsatını bulursa, bu çoğalma sırasında mutasyon oluşumu kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor.”

“Günlük milyonlara çıktığımız vakalardan bugüne geldik”

Mutasyonların öneminin hastalığın şiddetine ve tuttuğu hücre tipindeki değişikliklere göre ortaya çıktığına değinen Prof. Dr. Sakarya, “Yeni varyant olan Covid-19’un Omicron varyantının bir varyantı E.G 5 Eris tipinin en önemli özelliği Omicron’dan bile daha hızlı yayılabilmesidir. Bu anlamda günlük olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ve ülkelerin verilerine göre daha önce Omicron’un hakim olduğu dünyadaki Covid-19 vakalarında şu anda Eris vakasının öne geçtiği ve daha sık görüldüğü artık bildirilmekte. Ülkemizde henüz bildirilen vaka yok. Şu anda yaklaşık olarak 55 bin kadar vakadan bahsediliyor, bu da bizim için büyük bir rakam değil. Çünkü günlük milyonlara çıktığımız vakalardan bugüne geldik” diye konuştu.

“En fazla İngiltere’de görülüyor”

Hastalığın toplumdaki sıklığı çok ciddi boyutlara gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Sakarya, “En önemlisi, bunun en fazlası İngiltere’de görülüyor. İngiltere’de görülen vakalarda artık üstünlüğü eline geçirdiği gibi şu anda görülme sayısı yüz binde 1.2 civarında. Bu İngiliz varyantının olduğu dönemde, yüz binde 36 civarındaydı. Ancak şu anda artmış olmaması, daha sonraki dönemlerde, özellikle sonbahar ve kış aylarında yine aynı azlıkta devam edeceği anlamına gelmiyor. Buradaki varyantın üzerindeki değişiklikler yine oluşan mutasyonlarla oluşan değişiklikler olmasına rağmen, toplumsal bağışıklığın edinilmiş olması, bu mutasyon halen mevcut bağışıklık tarafından kolaylıkla alt edilebiliyor. Fakat en önemli faktör, yaş faktörü. Ayrıca diyabet, kalp, akciğer hastalığı gibi hastalıkları olan riskli gruplardaki insanlar, önümüzdeki dönemde bir doz daha aşı yapılması durumunda muhtemel hastaneye yatışların önüne geçeceği düşünülmekte. Yaş grupları ve risk faktörlerinin bir doz daha aşı yaptırarak kendilerini korumaya almaları önerilecektir. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, önlemleri gevşetmişken, tekrar önlemlerin sıkılaştırılması için gerekli bilgilendirmelerde bulunuyor. Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor. Kış aylarını tekrar maskeyle geçireceğimiz anlamı buradan çıkarılabilir” dedi.