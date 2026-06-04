  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı Astsubayını döven generale soruşturma! MSB harekete geçti Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin" Bakan Şimşek ‘İslami finans varlıklarında fırsatlar var’ diyerek duyurdu Türkiye 9. Sırada hedef ilk 5 HÜDA PAR’dan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini hızlandıracak adım! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Belediye başkanının katili kız kardeşi çıktı! Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu! 1 Temmuz'da Başlıyor! İçecek Ambalajını Getirene 1 TL İade Apple, MAX'a kısıtlama getirdi Savaş kızıştı "Yasa dışı bahis reklamı" soruşturması! Sadettin Saran'a hapis cezası
Dünya Kâbus 59 yıl sonra geri döndü: ABD’de et yiyen parazit alarmı
Dünya

Kâbus 59 yıl sonra geri döndü: ABD’de et yiyen parazit alarmı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kâbus 59 yıl sonra geri döndü: ABD’de et yiyen parazit alarmı

ABD’de onlarca yıl sonra ilk kez tehlikeli bir parazit vakası kaydedildi. Tarım Bakanlığı, “Yeni Dünya Vida Kurdu” olarak bilinen ve canlı dokularla beslenen parazitin bir hayvanda tespit edildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, USDA'dan yapılan açıklamada, son bir yıldır Meksika genelinde yayılım gösteren parazitin, Texas eyaletindeki üç haftalık bir buzağının göbek bağı bölgesinde saptandığı bildirildi.

Vakanın, ABD'nin Meksika sınırına yaklaşık 48 kilometre mesafedeki La Pryor kasabasında görüldüğü aktarıldı.

Parazitin en yaygın bulaşma yolunun enfekte olmuş hayvanlarca taşınması olduğunu belirten federal ve eyalet yetkilileri, salgının önüne geçmek amacıyla vakanın görüldüğü bölgede 20 kilometrelik bir tespit ve karantina bölgesi oluşturulduğunu açıkladı.

Öte yandan, parazitlerin yayılmasını engellemek amacıyla bölgeye milyonlarca "kısırlaştırılmış vida kurdu sineğinin" salınması için hazırlıklara başlandı.

Tek bir kez çiftleşme özelliğine sahip olan dişi sineklerin, bu yöntemle döllenmemiş yumurta bırakması ve böylece yeni larvaların oluşmasının engellenmesi hedefleniyor.

Ayrıca, parazitin insanlara ve evcil hayvanlara bulaşma riskinin oldukça düşük olduğu ve durumun gıda güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins konuya dair açıklamasında bakanlık personelinin operasyonlara destek vermek üzere Güney Texas’a ulaştığını belirterek hayvancılık yapanları tetikte olmaya çağırdı.

Rollins, yürütülen önleme çalışmaları sayesinde parazitin ülkeye girişinin bir yıl geciktirildiğini savundu.

Acil durum ilan ettiler! İki ülkede salgın hastalık
Acil durum ilan ettiler! İki ülkede salgın hastalık

Dünya

Acil durum ilan ettiler! İki ülkede salgın hastalık

Ölümcül salgın riski "çok yüksek" seviyeye çıktı!
Ölümcül salgın riski "çok yüksek" seviyeye çıktı!

Dünya

Ölümcül salgın riski "çok yüksek" seviyeye çıktı!

Bulantı ve ishal şikayetleri arttı! O ilimizde salgın alarmı verildi
Bulantı ve ishal şikayetleri arttı! O ilimizde salgın alarmı verildi

Sağlık

Bulantı ve ishal şikayetleri arttı! O ilimizde salgın alarmı verildi

Bir salgın bitmeden diğeri başlıyor! 3 yeni vaka görüldü
Bir salgın bitmeden diğeri başlıyor! 3 yeni vaka görüldü

Dünya

Bir salgın bitmeden diğeri başlıyor! 3 yeni vaka görüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23