“Kabul edilemez” denilerek duyuruldu! Tam 40 milyar dolar tehlikede

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, kuzeyimizdeki sıcak çatışma bölgesinde baş gösteren sıkıntıya karşı alternatif pazar uyarısında bulundu. Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Asmalı, "Rusya’nın Ukrayna işgal harekatının, Türkiye’nin iki ülkeyle olan ticaretine etkisi ne olur?" sorusuna "Ülkemiz 2021 yılında Rusya’ya 5,8 milyar dolar, Ukrayna’ya ise 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte iki ülkeyle yıllık toplam 40 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmimiz var. Savaş şartlarının sosyal ve ekonomik açıdan olumsuz etkileri olacaktır. Bu olağan bir sonuçtur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın bir açıklaması oldu. Devletimiz gerekli tedbirleri süratle almaktadır. Dolayısıyla sağlam temeller üzerinde yükselen Türk ekonomisinin bu süreçten en az hasarla çıkması için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Krizin kısa sürede çözülmesi en büyük temennimiz" cevabını verdi.