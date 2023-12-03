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Kabuklarını sakın atmayın: Kelliğin çaresi onda, saç dökülmesi için birebir! Hiç böylesini görmediniz! Bakın ne

Yeniakit Publisher
2023-12-03 19:41:00 - 2023-12-03 19:44:13
Kabuklarını sakın atmayın: Kelliğin çaresi onda, saç dökülmesi için birebir! Hiç böylesini görmediniz! Bakın ne

Saç sorunu olanlar meksika'da meşhur! Genelde turşusunu kurduğumuz bu sebzenin kabukları öyle faydalı ki saç dökülmesini bile durdurabiliyor!

Meksika’nın meşhur lezzetlerinden biri olsa da aslında dünya mutfağında yeri var yeşil domatesin. Genelde turşuluk olarak tüketmeye alışkınız ancak birçok tarife de çok güzel uyum sağlayabiliyor ve yemeklerin lezzetini artırabiliyor. Sert olmasından dolayı dayanıklılığı da gayet iyi yaklaşık 2 hafta boyunca buzdolabında saklamak mümkün.
Yeşil domatesin faydaları nelerdir?

Lif oranı son derece yüksektir ve yağların daha çabuk emilmesini sağlar. Sonuç olarak kabızlığın ve gaz problemlerinin üstesinden gelerek bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Yeşil domatesin kabukları yüzyıllar önce tıbbı amaçla kullanılmıştır. Faydaları arasında en çok göze çarpanı ise saç dökülmesiyle savaşması olmuştur. Saç dökümlesinin yanı sıra kepek probleminin de ilacıdır.

Güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kışın tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı vücudunuzu ‘sigortalayacaktır.’ Vücutta bulunan yabancı maddeleri temizler ve alyuvar üretimini hızlandırır.

Sadece C vitamini kaynağı olarak kalmaz, iyi bir A vitamini deposudur. Katarakt gibi bazı görme sorunları sizden uzak tutar.
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Lif yönünden zengin olduğunu belirtmiştik. Sindirime iyi gelmesiyle beraber kilo kontrolünde de destekçiniz oluyor. Kalorisi son derece düşüktür ve tok tutma özelliği vardır.

Besin ve lif sağlamanın yanı sıra, düşük kalori ve az miktarda yağ içerir. Aynı zamanda kötü yağları yok etmek için çalışır ve doyurucu bir etki yaratır. Salatalarınıza ekleyeceğiniz 2 adet yeşil domates akşama kadar sizi tok tutmaya yetecek.
Tomatillo, niasin içeriği sayesinde gıda ve kompleks moleküllerini enerji rezervlerine ayırmaya yardımcı olur. Ayrıca, enzim işlemi sırasında tomatillo yiyerek, niasin normalden daha güçlü bir tepkime yaşar. Bu nedenle, tomatillo vücuda daha fazla enerji verir.

Yeşil domatesin özellikleri:

Yüksek miktarda C vitamini içerir.

Anti kanserojen özelliği bulunur.

Güçlü bir lif kaynağıdır.

Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

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