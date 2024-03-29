Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saçlarınızı korumanın yolları: Tükettiğiniz anda son veriyor!

Meksika’nın meşhur lezzetlerinden biri olsa da aslında dünya mutfağında yeri var yeşil domatesin. Genelde turşuluk olarak tüketmeye alışkınız ancak birçok tarife de çok güzel uyum sağlayabiliyor ve yemeklerin lezzetini artırabiliyor. Sert olmasından dolayı dayanıklılığı da gayet iyi yaklaşık 2 hafta boyunca buzdolabında saklamak mümkün.

Yeşil domatesin faydaları nelerdir?

Lif oranı son derece yüksektir ve yağların daha çabuk emilmesini sağlar. Sonuç olarak kabızlığın ve gaz problemlerinin üstesinden gelerek bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Yeşil domatesin kabukları yüzyıllar önce tıbbı amaçla kullanılmıştır. Faydaları arasında en çok göze çarpanı ise saç dökülmesiyle savaşması olmuştur. Saç dökülmesinin yanı sıra kepek probleminin de ilacıdır.

Güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kışın tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı vücudunuzu ‘sigortalayacaktır.’ Vücutta bulunan yabancı maddeleri temizler ve alyuvar üretimini hızlandırır.

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Sadece C vitamini kaynağı olarak kalmaz, iyi bir A vitamini deposudur. Katarakt gibi bazı görme sorunları sizden uzak tutar.

Lif yönünden zengin olduğunu belirtmiştik. Sindirime iyi gelmesiyle beraber kilo kontrolünde de destekçiniz oluyor. Kalorisi son derece düşüktür ve tok tutma özelliği vardır.

Besin ve lif sağlamanın yanı sıra, düşük kalori ve az miktarda yağ içerir. Aynı zamanda kötü yağları yok etmek için çalışır ve doyurucu bir etki yaratır. Salatalarınıza ekleyeceğiniz 2 adet yeşil domates akşama kadar sizi tok tutmaya yetecek.

Tomatillo, niasin içeriği sayesinde gıda ve kompleks moleküllerini enerji rezervlerine ayırmaya yardımcı olur. Ayrıca, enzim işlemi sırasında tomatillo yiyerek, niasin normalden daha güçlü bir tepkime yaşar. Bu nedenle, tomatillo vücuda daha fazla enerji verir.

Yeşil domatesin özellikleri:

Yüksek miktarda C vitamini içerir.

Anti kanserojen özelliği bulunur.

Güçlü bir lif kaynağıdır.

Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

Yeşil domates yemeği:

Malzeme Listesi

1 kg . yeşil domates, 2 adet orta boy kuru soğan, 200 gr. kıyma, 1 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı salça, 1,5 bardak sıcak su, Süslemek için maydanoz, Karabiber, Tuz

Yapılışı:

Soğanları yemeklik doğrayıp zeytinyağında soteliyoruz. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

Salçayı ilave ederek karıştırıp sıcak suyu katıyoruz. 1-2 dakika kaynayınca yeşil domatesleri ilave ediyoruz.

Domatesler küçükse bütün olarak ,büyükse dörde bölerek kullanabilirsiniz.

Domatesleri de yemeğe ekledikten 2 dakika sonra pirinci ilave ederek orta ateşte domatesler erimeyecek şekilde yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz.

Ocaktan indirmeden önce limon suyu tuz ve karabiberi ilave ederek ,kıyılmış maydanoz ile süsledikten sonra sıcak sıcak servis yapıyoruz.