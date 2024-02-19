Kabukları kendisinden de şifalı besin! Pamuk gibi ellerin sırrı: Çok büyük ihtimalle! Hemen bundan alın hemen

Cildinize önem veriyorsanız sakın fındık kabuklarını çöpe atmayın. Aksine kozmetik ürünleri çöpe attıran fındık kabuklarından yapılan kür adeta bir şifa kaynağı. Fındık kabuklarının faydaları alternatif tıpta oldukça sık kullanılır. İçeriğinde yüksek oranda E vitamin barındıran fındık kabukları aynı zamanda omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu iki minerali taşıyan fındık kabuklarından doğal kozmetik karışımlar elde edebilirsiniz.

PAMUK GİBİ ELLERİN SIRRI: FINDIK KABUKLARI KÜRÜ

1 kilo fındık kabuğunu 2 litre suda bir gece boyunca bekletin. Bir gün boyunca bekleyen kabuklar yumuşadığından havan tokmağı ya da blendır yardımıyla ezin.

Ezilen fındık kabuklarından çıkan yağın asla boşa gitmemesi lazım. Ayrıca sudan çıkarmadan ezin. Ezilen kabuklar krem kıvamındayken ellerinize çatlayan ayak topuklarına diz ve dirseklere her gün sürün.

Bu kıvamda olan fındık kabukları çatlak ya da kuruyan yerlerde nemlendirme etkisi yapar. Nem oranını artırarak hem cilt rengini açar hem de çatlamadan kurtarır.

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FINDIK KABUKLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Fındık kabuklarını kaynatıp suyunu süzülüp çay formunda tüketildiğinde bağırsakların çalışmasını destekler. Suyu ile banyo yapıldığında adeta deri üzerinde yerleşmiş yağ tabakasını söker atar. Hücre dokusunu yeniler. E vitamini eksikliğini giderir.

Saç ve tırnakların daha sağlıklı uzamasını sağlar. Saçların parlak ve dolgun görünümünü artırır. Fındık kabukları çayı formunda tüketildiğinde karaciğer yağlanmasını önler. Vücuttaki tüm toksinleri hızla atar.

Vücudun gün içinde ihtiyaç duyduğu E ve C vitaminlerini sağlayarak hücre dokularını güçlendirir. Kanserin önüne geçer.