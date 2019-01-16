Kabloları çalmak için trafoya giren hırsız çarpıldı
Çorlu'da elektrik trafosunda bulunan kabloları keserek almaya çalışan hırsız, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.16 Ocak 2019 Çarşamba 16:08
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafonun kilidini kırarak içeri girdiği öne sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İddiaya göre E.Ö ve O.Ç, Şeyhsinan Mahallesi'nde elektrik trafosunun kapı kilidini kırarak içeriye girdi.
Kabloları keserek almaya çalışan E.Ö, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık sağlık ekipleri, E.Ö'yü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Diğer şüpheli O.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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