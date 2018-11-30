Kablo TV'den beIN Sports kanalları izlenebilecek

ANKARA (AA) - Spor dünyasının takip ettiği beIN Sports kanalları KabloTV üzerinden de izlenebilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli ligleri, yıldız oyuncuları, spor dünyasının güçlü yorumcuları, zengin içerikleriyle beIN Sports kanalları, Kablo TV platformunda da yer alacak.

Bir milyonu aşkın abone sayısıyla her geçen gün büyümeye devam eden Kablo TV platformu içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor.