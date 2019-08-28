Kablo hırsızlarına suçüstü Malatya’da Türk Telekom’a ait kabloları çalan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Malatya’da Türk Telekom’a ait kabloları çalan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Boran Mahallesinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait yaklaşık 60 metre fiberoptik telefon kablolarının kesilerek çalınması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kabloları çalan 2 şüpheli Malatya Hurdacılar sitesinde kabloları satacağı esnasında suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.