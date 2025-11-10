  • İSTANBUL
Gündem Kablo canavarına suç üstü!
Gündem

Kablo canavarına suç üstü!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kablo canavarına suç üstü!

Rusya’ya ait “Yantar” adlı casus gemi, telekomünikasyon kablolarının bulunduğu bölgede tespit edilerek Hollanda donanması tarafından durduruldu.“Yantar” Resmen "araştırma gemisi" olarak sınıflandırılsa da, Avrupa istihbarat birimleri tarafından denizaltı kablolarını zarar vermekle ve altyapıyı haritalamakla suçlanıyor.

Hollanda Donanması, kritik denizaltı kablolarının bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Rus casus gemisi “Yantar”ı Kuzey Denizi’nden çıkardı.

Hollanda Savunma Bakanlığı,  Yantar’ın Hollanda’nın münhasır ekonomik bölgesinde, iletişim ve enerji hatlarının geçtiği noktaların yakınında tespit edildiğini duyurdu.

Bölgeye gönderilen HNLMS Snellius ve HNLMS Friesland adlı Hollanda savaş gemileri, Rus gemisini izleyerek bölgeden çıkışını sağladı.

Bakanlık açıklamasında, "Rus gemisi Yantar, Kuzey Denizi’nin Hollanda kısmında, karasularının hemen dışında faaliyet gösteriyordu. İzleme sonrasında gemi eskort altında bölgeden ayrıldı.” ifadeleri yer aldı.

AVRUPA SULARINDA ENDİŞE KAYNAĞI

Yantar, Rusya Donanması’na bağlı Derin Deniz Araştırmaları Genel Müdürlüğü (GUGI) tarafından işletiliyor.

Resmen "araştırma gemisi" olarak sınıflandırılsa da, Avrupa istihbarat birimleri tarafından denizaltı kablolarına zarar vermekle ve altyapıyı haritalamakla suçlanıyor.

Savunma İstihbarat Servisi (MIVD), daha önce de bu tür Rus gemilerinin “altyapıya yönelik sabotaj potansiyeli” taşıdığı yönünde uyarılarda bulunmuştu.

İRLANDA VE İNGİLTERE SULARINDA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Yantar, son aylarda İrlanda ve İngiltere açıklarında, iki ülkeyi birbirine bağlayan denizaltı fiber hatlarının yakınında da tespit edilmişti.

İrlanda Savunma Kuvvetleri, geçtiğimiz haftalarda benzer bir durumda gemiyi ulusal sulardan uzaklaştırmıştı.

HOLLANDA: SÜREKLİ TAKİP EDECEĞİZ

Hollanda yetkilileri, Yantar’ın teknik olarak karasularının dışında kaldığını, ancak kritik altyapıya tehlikeli derecede yakın hareket etmesi nedeniyle sürekli izleme altında tutulduğunu kaydetti.

Bölgedeki deniz tabanının güvenliği için HNLMS Snellius’un hidrografik inceleme yürüttüğü ve iletişim hatlarının durumu hakkında rapor hazırladığı aktarıldı.

NATO, BALTIK DENİZİ'NDEKİ TELEKOMÜNİKASYON KABLOLARINI KORUMAK İÇİN MİSYON BAŞLATMIŞTI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarını her türlü sabotaj ve tehditten korumak için yeni bir misyon başlatıldığını duyurmuştu.

Son günlerde Baltık Denizi'nin altındaki telekomünikasyon kablolarını hedef alan sabotaj ve siber saldırılar gibi eylemlerin tekrarlanmasını engellemek için yeni bir misyon başlatıldığını duyuran Rutte, böylece bölgedeki NATO askeri varlığını ve gözetimi güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi

 

