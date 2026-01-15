Görenler uzun uzun bakakalıyor! Bu da tostçu Mansur Yavaş

Nazilli'de yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Yıldız, ilçede 40 yıldır tostçuluk yapıyor. İlçede ‘Bizim Tostçu’ olarak bilinen Mehmet Yıldız, ustalığının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Yıllardır aynı noktada sürdürdüğü esnaflığıyla ilçe halkının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan ve ustalığı, güler yüzü ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Yıldız, dükkanına gelen müşterilerden de sık sık "Mansur Yavaş’a ne kadar benziyorsunuz" yorumlarını alıyor.

Vatandaşların bu benzerliği dile getirmesiyle zaman zaman tebessüm eden Mehmet Yıldız, asıl mutluluğunun yıllardır aynı lezzeti sunabilmek ve müşterilerinin memnuniyeti olduğunu ifade ediyor.