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Kabızlık şikayetiniz varsa bu besinleri tüketin!

Kabızlıkta beslenme nasıl olmalıdır? Kabızken hangi gıdaları tüketmek gerekir?

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:26
Kabızlık şikayetiniz varsa bu besinleri tüketin!

KABIZLIKTA BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Sağlıksız yiyeceklerden uzak durma: Hamur işi, kızartma tarzında lezzetli yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Çay kahve kola tüketimi azaltılmalı, şeker ve şeker tarzında yiyeceklerin kabızlığı tetiklediği akıldan çıkarılmamalıdır.

Her gün aynı saatte tuvalete gidilmeli: Dışkılama hissi gelsin veya gelmesin her gün aynı saatte tuvalete gitmek faydalıdır. Vücut fonksiyonları için önemlidir. Tuvalete çıkma hissi olmasa bile her gün aynı saatte tuvalete gitmek 5-10 dakika oturmak dışkılama düzenini sağlama açısından faydalı olacaktır.

Fiziksel aktivite arttırılmalı: Düzenli olarak spor yapmak kabızlık belirtilerini azaltır. Günde en az 30-45 dakikalık bir yürüyüş bile etkisini gösterebilir.

Uygun miktarda kuruyemiş tüketilmeli: Gün içinde bir ara öğün olarak 10-15 adet badem, fındık, Antep fıstığı, ceviz tüketmek hem alınması gereken lif miktarını arttıracak hem de faydalı yağ asitleriyle bağırsak hareketlerini hızlandıracaktır.

Güne 1 bardak ılık limonlu su ile başlanılmalı: Eğer mide problemi ya da düşük tansiyon yoksa aç karnına içilen ılık limonlu su sindirime yararlı olacaktır.

Bol bol su tüketilmeli: Gün de 2-2,5 litre su tüketmek sindirim sistemini hızlandırır, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. O yüzden kabızlığı önlemede su tüketimi çok önemli bir etkendir. Soğuk su içmemeye özen gösterilmelidir.

Öğünler atlanmamalı: Düzenli olarak yemek yemek bağırsak hareketlerinin güzel çalışmasına yardımcı olur.

Posadan zengin yiyecekler tüketilmeli: Lif oranı yüksek yiyecekler kabızlığı önlemede veya azaltmada yararlıdır. Tüketimi yavaş yavaş arttırılmalıdır. Sağlıklı bir insanın günde 25-30 gram posa alması gerekir. Ekmek olarak kepekli ekmek, pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur pilavı tüketmek daha iyidir.

Magnezyum içeren besinler tüketilmeli: Magnezyumdan zengin besinler bağırsak hareketlerini hızlandırır, özellikle badem, salatalık, fındık, kereviz, taze fasulye, ıspanak, marul, magnezyum içermektedir. Ayrıca her gün içilen bir adet maden suyu yine magnezyum içeriğinden dolayı kabızlığa yararlı olacaktır.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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