Kabızlığı tedavi eden en etkili yiyecek. Kuru eriğin faydaları nelerdir?

Kuru erik; şaşırtıcı bir biçimde lif ve potasyum, demir ve retinol de dahil olmak üzere vitamin ve minerallerden oluşmuş bir enerji deposudur. Kuru erik, K vitamini açısından zengindir ve beta-karoten içerir.

Kuru eriğin en önemli faydaları nelerdir?



-Boston’daki Tufts Üniversitesi‘nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, kuru erikleri, antioksidan kapasitesi bakımından 1. gıda olarak seçmiştir.

-Erik, saçlarınızın genel sağlığına katkıda bulunan ve sayısız faydalar sunan mükemmel bir demir kaynağıdır. Kuru eriğin lezzet kattığı tatlı ve çikolata da kullanabilirsiniz.

-Enerji verir. Yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olur ve kırışıklıkların gelişimini geciktirir.

-Kuru erik, sağlıklı görme için gerekli olan vitamin A’nın büyük bir kaynağıdır. Sadece bir adet kuru erik günlük A vitamini alımının %3’ünü karşılar.

-Antioksidan oranı en yüksek besinlerden biri olan Kuru Erik, lif içeriği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltır. 16 adet kuru erik günlük lif ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşılar. Kalbinizi Korur.

-Kanserli hücreleri önler. Kuru eriğin içinde bulunan beta-karoten ve antioksidan maddeler, vücutta kanserli hücrelerin yerleşmesine geçit vermiyor.

-Kuru erik vücutta ağrıya ve hastalığa neden olan iltihapları temizler. Ağız ve diş sağlığı konusunda da etkili olan kuru erik, diş eti iltihaplarını yok eder.

Kabızlığı tedavi eden en etkili yiyecek

Kabızlık, tedavi edilemez bir rahatsızlık olmaması, doğru bir beslenme sistemi ile tamamen normal bir yaşama dönebilmenizi sağlıyor.

Kabızlığın en büyük sebebi nedir?

Kabızlığa yol açan en sık sebepler arasında yeterli sıvı alımının olmaması, lifli gıdalar açısından fakir diyet ve hareketsiz yaşam sayılabilir. Liften zengin gıdalar genel olarak bitkisel ürünlerdir. Beslenme ile birlikte alınan lif önemlidir.

Çeşitli yeme bozuklukları, irritabl barsak sendromu, gebelik, sindirim sistemindeki sinirler ve kaslarda sorunlar, kolon kanseri, Parkinson hastalığı ya da multipl skleroz gibi nörolojik sorunlar ile az çalışan tiroid, ya da hipotiroidizm, gibi tıbbi sorunlar da kabızlık semptomuna neden olabilir.

Kuru erik

Kuru erik, çözünmeyen lif içeriği ile bağırsak hareketlerini kolaştırır ve kabızlık konusunda doğal bir çareye dönüşür. Fakat yalnızca lif ile değil, doğal müshil olarak bilinen sorbitol içeriği sayesinde doğanın kabızlık konusundaki en doğru çözümü olarak biliniyor. Bu nedenle ara öğünlerinize ekleyeceğiniz birkaç kuru erik, tüm sorununu kökten çözebilir.

Yeşil yapraklı sebzeler de kabızlık konusunda da doğru bir çözüm sunuyor. Brokoli, brüksel lahanası veya ıspanak gibi sebzeler, birçok besin yönünden oldukça zengindir. Sadece vitamin ve mineral ihtiyacı konusunda değil lif açısından da oldukça zengin olan bu sebzeler, bağırsaklarda iyileşmeyi sağlarlar. Böylece bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak sindirimi de rahat hale getirir.

Kabızlığa anında ne iyi gelir?

Kabızlığa iyi gelen yiyecekler arasında kabuklu elma, ıspanak, lahana, incir, pırasa, zeytinyağı, üzüm, brokoli, keten tohumu ve yulaf ezmesi bulunur. Probiyotik içeren gıdalar tüketin.