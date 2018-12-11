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Kabız olmamak için...

Ülkemizde, yaz kış, bahar-hazan hiç farketmez her mevsim öylesine güzel nimetler var ki, “kabızlık” diye bir sorunun olmaması gerekiyor.

11 Aralık 2018 Salı 14:22
Kabız olmamak için...

Şu çelişkiye bakın ki, “en kabız” ahali de bizde! Tabii sadece günübirlik sıkıntısı ile kalsa iyi, kabızlık dolaylı olarak bir sürü rahatsızlığa da yol açmakta. Oysa bakın İncir, pırasa, erik, kiraz, üzüm, zeytinyağı ve şalgam kabızlığa iyi gelir.

Elma yemeklerden önce yenilince kabızlığı giderir.

Eriğin kurutulmuşu kabızlığa karşı iyi bir ilaçtır. Erikleri akşamdan ıslatıp sabah aç karnına yemek, üzerine de suyunu içmek yararlı olur.

Fesleğen tohumları kaynatılarak içilirse kabızlığa iyi gelir. Frenk üzümü yapraklarından yapılan çay da iyidir.

Gül yapraklarının dip kısmı kesilmeden yaptığınız reçeller kabızlık için birebirdir.

Ispanak hem hazmı kolaylaştırır, hem kabızlığı önler.

Keten, bağırsak cidarına etki ederek sindirimi hızlandırır. Bu sebeple son derece etkili bir müshil ilacıdır.

Taze incir kabızlığı giderir. Kuru incirler akşamdan suya konup yumuşatılarak sabah aç karnına yenirse bağırsakların faaliyetini arttırır.

Ve.. elbette ünlü Malatya kayısısı.. Bağırsakları, bütün bir sindirim sistemini rahatlatmakta, düzenlemekte. Ülkemizin sahip olduğu bu nimetin dünyada bir eşi daha yok. Ama biz neyin kadrini biliyoruz ki.. Bu ülkede en evvel şükür azaldı şükür.. Her sahadaki kabızlığın sebebi bu!

Kabızlık, peklik ya da inkıbaz diyoruz. Tıp dilinde konstipasyon denir. Yeterince sulu şeyler yememe, sinir bozukluğu, bağırsak tıkanıklığı, sindirim sistemi bozuklukları, hormon dengesizliği, basur, fıtık boğulması, kabızlığı doğuran sebepler arasındadır. Günlerinin büyük bir kısmını oturarak geçirmek zorunda olanlarla, hamilelerde ve yaşlılarda görülür. Öncelikle kabızlığa sebep olan hastalığı tespit etmek gerekir. Sebep tespit edilmeden alınacak müshil ilaçları kötü sonuçlar doğurabilir. Bu ilaçları kullanırken tavsiye edilen miktarları aşmamak gerekir.

Kabız olmayı önlemek için, sebze çorbaları ve yemekleri, mercimek, ıspanak, salata, balık ve çavdar ekmeği yemek çok faydalıdır. Ayrıca şu yanda saydığımız meyveler yararlıdır. 

Müzmin kabızlıktan şikayet edenlerin fazla et, yumurta, peynir, beyaz ekmek, muz gibi yiyecekleri azaltmaları, kahve ve çayı en az miktara indirmeleri, sigarayı, alkolü bırakmaları gerekir.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:22
  1. Malatya
  2. kabızlık
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