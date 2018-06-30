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Kabız olan bebeğe ne yapılmalı?

Bebeğinizin kabız olup olmadığını dışkılama sayısından anlayabilirsiniz. Peki kabız olduysa ne yapmak gerekir?

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:37
Kabız olan bebeğe ne yapılmalı?

Anne sütüyle beslenen bebeğin kabız olma ihtimali daha düşüktür. Fakat bebeğinizi mamayla beslemek zorundaysanız kabızlık problemine karşı daha dikkatli olmalısınız.

Bebeğinizin dışkılama sayısına baktınız ve kabız olduğunu fark ettiniz. Panik yapmayın!

Bebeğinizin göbeğine masaj yapmayı deneyin. Karın kısmının alt sol yanına 3 dakika boyunca parmak uçlarınızla basınç uygulayın. Bu bebeğinizi rahatlatacaktır.

Ayrıca bebeğiniz emekliyorsa, hareket etmesini sağlayın.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:37
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  • Yunus 16Yunus 1610 sa önce
    İDAM I BENDE İSTİYORUM AMA GÜCÜM YETMİYOR. BANA SÖZ VEREN OY VERDİĞİM BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ NİN GÜCÜ YETİYOR, ONLAR İDAMI GETİRSİN. TERÖR Ü İDAM BİTİRİR, ÇOCUK TECAVÜZLERİNİ İDAM ÖNLER.
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