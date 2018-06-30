Kabız olan bebeğe ne yapılmalı?
Bebeğinizin kabız olup olmadığını dışkılama sayısından anlayabilirsiniz. Peki kabız olduysa ne yapmak gerekir?30 Haziran 2018 Cumartesi 17:37
Anne sütüyle beslenen bebeğin kabız olma ihtimali daha düşüktür. Fakat bebeğinizi mamayla beslemek zorundaysanız kabızlık problemine karşı daha dikkatli olmalısınız.
Bebeğinizin dışkılama sayısına baktınız ve kabız olduğunu fark ettiniz. Panik yapmayın!
Bebeğinizin göbeğine masaj yapmayı deneyin. Karın kısmının alt sol yanına 3 dakika boyunca parmak uçlarınızla basınç uygulayın. Bu bebeğinizi rahatlatacaktır.
Ayrıca bebeğiniz emekliyorsa, hareket etmesini sağlayın.
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