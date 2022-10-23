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İSLAM Kabir-nur namazı nedir? Kabir-nur namazı var mıdır?
İSLAM

Kabir-nur namazı nedir? Kabir-nur namazı var mıdır?

Pek çok kişi ‘Kabir-nur namazı’nın nasıl kılındığı, bu namazın dinde yeri olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kabir-nur namazıyla ilgili Diyanet’in açıklaması var mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 15:07:00 -
Kabir-nur namazı nedir? Kabir-nur namazı var mıdır?

Kabir nur namazı kılmak isteyenler; ‘Kabir nur namazı nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kabir-nur namazı nedir? Kabir-nur namazı var mıdır?

Kabir nur namazının dinimizde yerinin olup olmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri'nin yaptığı açıklamada, "Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabından ‘kabir-nur namazı’ adıyla namaz kılındığına dair bir rivayet bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu niyetle namaz kılmak bid’attır.

Ancak kişi istediği vakit nafile olarak dilediği kadar namaz kılar ve arkasından yapacağı duada kabir azabı ve kabirdeki şerlerden Allah’a sığınabilir. Zira Peygamberimiz (s.a.s.), duada kabir azabından Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir (Buhârî, Cenâiz, 86)" ifadeleri kullanılıyor.

Bid’at nedir?

Arapça bir kelimedir. Sonradan ortaya çıkarılan her şey demektir. Bu bakımdan, hem adette, hem de ibadette yapılan değişiklikler, reformlar bidat olur. Adet demek, karşılık olarak kıyamette sevap beklenilmeyen, yalnız dünya faydasını düşünerek yapılan şey demektir. İbadet bunun tersi olup, kıyamette karşılığında sevap beklenen şeydir.

Dinde bidat demek, Eshâb-ı kiram ve tabiin zamanından sonra, Resûlullah efendimizin izni olmadan, dinde yapılan eklemeler ve noksanlıklar, yani ibadet olarak yapılan, sevap olduğu düşünülen değişiklikler demektir.

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