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Gündem Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?
Gündem

Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?

Yeni bakanlıklar hangileri? Uzun zamandır merakla beklenene kabine değişikliği yaşandı. İki bakan görevden alınırken üç bakan atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından pek çok kişi kabine değişikliğini araştırmaya başladı. Peki, kim hangi göreve getirildi. Yeni kabinede kimler var?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:52:00 -
Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlığa ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Peki, kabineye hangi bakanlar atandı?

Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

 

Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?
Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?

Biyografi

Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?

Vedat Bilgin kimdir, nerelidir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kim?
Vedat Bilgin kimdir, nerelidir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kim?

Biyografi

Vedat Bilgin kimdir, nerelidir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kim?

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