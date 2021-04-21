Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?
Yeni bakanlıklar hangileri? Uzun zamandır merakla beklenene kabine değişikliği yaşandı. İki bakan görevden alınırken üç bakan atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından pek çok kişi kabine değişikliğini araştırmaya başladı. Peki, kim hangi göreve getirildi. Yeni kabinede kimler var?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlığa ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Peki, kabineye hangi bakanlar atandı?
Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.