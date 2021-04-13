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Gündem Kabine'nin alacağı ilk tedbiri Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Kabine'nin alacağı ilk tedbiri Ahmet Hakan açıkladı

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan, Ramazan'da bazı tedbirlerin geleceğini konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine 'kademeli mesai'nin geleceğini söylediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 03:38:00 -

Bugün yapılacak olan Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 55 bine dayanan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbir kararlarını açıklayacak. Bu kapsamda yeni tedbirlerle ilgili programında değerlendirmeler yapan Ahmet Hakan, "Artırılmış tedbirler Ramazan'da gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bana resmen söyledi. 'Kademeli mesai geliyor'" şeklinde konuştu.

"Kademeli mesai geliyor"

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında muhtemel koronavirüs tedbirleri değerlendirildi.

Bugün toplanacak Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler kararlarını açıklayacak. Ramazan ayıyla ilgili birtakım kısıtlamalara gidilmesi beklenirken kademeli mesai dönemine de geçileceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Ahmet Hakan, "Artırılmış tedbirler Ramazan'da gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bana resmen söyledi. 'Kademeli mesai geliyor' dedi" ifadelerini kullandı.

8 ay uygulandı

Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda esnek çalışma modeli, 26 Ağustos 2020 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında uygulanmıştı.

Kabine toplantısı bugün yapılacak

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.

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