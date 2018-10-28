Kabineden çifte müjde

Ekonomi Servisi

Mevzuata aykırı olarak inşa edilen yapıları kayıt altına almaya yönelik İmar Barışı’nın süresi uzatılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başvuruların 31 Ekim’de sona ereceğini belirterek, “Bedeli yatırma süreci de 31 Aralık’ta bitiyor. Çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Talebin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz. Süreci de 31 Aralık 2018 tarihine kadar inşallah uzatmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaçak yapılara geçit yok

Barıştan daha çok vatandaşın yararlanması için gerekli adımları atacaklarını anlatan Kurum, “Böylece devletimiz daha çok vatandaşıyla inşallah barışmış olacak. Bu barış, 31 Aralık 2017 tarihinden evvel inşa edilen binaları kapsıyor. Yeni kaçak binaların inşa edilmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Uyarılarına rağmen kaçak bina yapımının devam ettiğine dikkati çeken Kurum, “Bu konuya duyarlıyız, hem İçişleri hem Adalet hem de Çevre ve Şehircilik bakanlıkları olarak biz valilerimizle birlikte koordinasyon içinde çalışma yürütüyoruz. Kaçak yapıların tamamını belirleyip yıkacağız” şeklinde konuştu.

Mağduriyetler giderilecek

İmar Barışı ile mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığını hatırlatan Kurum, “Konutun elektriğinin, suyunun, doğalgazının bağlanması ve vatandaşımızın burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarması için bir yasa yaptık. Temennimiz yasadan pek çok ailenin yararlanması” ifadesini kullandı.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ’i 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üreticiye iyi haber

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yönetmelikle destek miktarlarının hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltildiğine dikkat çekerek, “Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

218 bin çiftçiye yardım

Pakdemirli, tarım arazilerini çiftçilere kiraya vermeye başladıklarını hatırlatarak, “218 bin üreticimize 125 milyon lira inşallah destek sağlıyor olacağız. İsterse çiftçimize 10 yıl sonra bu araziyi alacak” diye konuştu. Bu uygulamanın çiftçiye getirdiği kazanç hakkında bilgi veren Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bakanlığımızın iki görevi var. Birincisi üreticiyi korumak, ikincisi kollamak. Önlemlerimiz sayesinde üreticimiz de enflasyona ezilmeden hakkaniyetli bir para alacak, tüketicimiz de enflasyonun çok üzerinde fiyatlarla karşılaşmayacak. Biz aslında, ağırlıklı olarak üretici tarafında olmamıza rağmen tüketici tarafındaki fiyat artışlarından da şu veya bu şekilde sorumlu bir bakanlığız. İki tarafı da takip ediyoruz.”

Gümrük işlemlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ithalatta varış öncesi gümrükleme projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Yeni uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemlerinin eşya Türkiye’ye gelmeden tamamlanması ve taşıma aracından tahliye edilen malın doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sahibine teslimi sağlanacaktır” ifadesini kullandı. İthalatta başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafeyi kısalttıklarını kaydeden Pekcan, projenin pilot uygulamasının 16-18 Ekim’de Tekirdağ Asyaport Limanı’nda sanayici bir firmanın deniz yoluyla konteyner içinde gelen eşyasının serbest dolaşıma sokulması işleminde başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Pekcan, gümrük tarihinde ilk defa uygulanan yöntemle anılan firmaya eşyasının kolay ve hızlı bir şekilde teslim edildiğini aktardı.