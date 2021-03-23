Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları konuşulmaya başladı. İddialara ilişkin ilk açıklama AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Peki, Kabine değişikliği ne zaman yapıalcak? Kabinede kaç bakan değişecek? Hangi bakanlar değişecek?

Kabinede kaç bakan değişecek?

AK Parti yarın Ankara'da yedinci olağan kongresini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede 2023 için bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, 'Kabinenin de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var. Peki kaç isim değişir? Konuşulanlara göre 6 ya da 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

AK Parti'den, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında kabine değişikliğine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." dedi.