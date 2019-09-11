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Kabinede hangi bakanlar değişecek kimler değişmeyecek?

AK Parti revizyona gidecek mi? 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle Türkiye ilk kez yeni hükümet sistemine geçiş yaptı. Sistem değişikliği sonrası ilk seçim 31 Mart 2019 yerel seçimleri oldu. 31 Mart yerel seçimlerde yeni hükümet sistemine sahip çıkılırken, AK Parti’nin oylarında bir düşüş oldu. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede değişiklikler yapacağı iddia edilmişti. Yeni Hükümet Sistemi kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kaç ay önce kabine değişikliği sorusuna "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız" demişti. Peki kabinede hangi bakanlar değişecek? Yeni Hükümet sisteminin bakalar kurulunu oluşturan kabinede kimler değişmeyecek?

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
Kabinede hangi bakanlar değişecek kimler değişmeyecek?

24 Haziran 2018 genel seçimleriyle Türkiye ilk kez yeni hükümet sistemine geçiş yaptı. Sistem değişikliği sonrası ilk seçim 31 Mart 2019 yerel seçimleri oldu. 31 Mart yerel seçimlerde yeni hükümet sistemine sahip çıkılırken, AK Parti’nin oylarında bir düşüş oldu. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede değişiklikler yapacağı iddia edilmişti. Yeni Hükümet Sistemi kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kaç ay önce kabine değişikliği sorusuna "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız" demişti. Peki kabinede hangi bakanlar değişecek? Yeni Hükümet sisteminin bakalar kurulunu oluşturan kabinede kimler değişmeyecek? 

Kabinede hangi bakanlar gitmeyecek? 

AK Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine değişikliği AK Parti'nin 4-6 Ekim 2019 tarihinde Kızılcahamam’da yapacağı 29. Değerlendirme ve İstişare Kampı sonrasına kaldı. Kulislerde, kabine üyelerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un değişmeyeceği konuşuluyor. 

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

Kabine değişikliği hakkında son dakika açıklaması geldi. Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan, AK Parti'de önemli bir kabine değişikliğinin gerçekleşeceğini iddia etti.  'Nihayet' şeklinde bir açıklama yapan  Kaplan, kamuoyunda tepkilere neden olan Bakanların görevden alınacağını da söyledi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, önceki gün kaleme aldığı yazısında kabine değişikliğini değerlendirdi. Kulis bilgiler ışığında kabine değişikliği konusunda bilgiler veren Selvi, yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı atamalarının yapılacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının 3 'e çıkarılacağını iddia etti.  İki defa tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirileceği yine kulis bilgileri ışığında dile getirdi.  

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Kabinede hangi bakanlar değişecek kimler değişmeyecek?
  4. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?
  5. Kabine değişikliği hakkında son dakika
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  9. AK Parti revizyona gidecek mi?

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