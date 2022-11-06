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Gündem Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Gündem

Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplanacak. Gündemde ekonomi başlıkları ön sıralarda olacak. Adalet Bakanı Bozdağ'ın başörtüsü düzenlemesine ilişkin görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 21:36:00 -
Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Bu kapsamda enflasyonla mücadele ilk sırada yer alacak. Enflasyonla mücadalede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadele de gündemdeki bir diğer başlık olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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