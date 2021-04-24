Kabine Toplantısının tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerin ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de salgın kapsamında yeni kararlar alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı’nın tarihi belli oldu mu? Kabine ne zaman toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine Toplantısı’nın tarihi belli oldu mu?

Kabine Toplantısı, en son geçtiğimiz 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden açıklanmıştı. Dolayısıyla Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü yapılacağı tahmin ediliyor. Söz konusu toplantıda Ramazan Bayramı'na ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor.