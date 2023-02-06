Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. En önemli gündem maddeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve NATO olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Terörle mücadele ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT teklifi toplantıda öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak.Terörle mücadele ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT teklifi toplantıda öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak.
Çat kapı haciz ele alınacak
7'nci Yargı Paketi kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı. Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak. Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına ara buluculuk şartı getirilecek.
Terörle mücadele
Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlardaki son durum görüşülecek.
NATO ele alınacak
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası görüşülecek.
Ekonomi
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