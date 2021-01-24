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Gündem Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?
Gündem

Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli karaların alındığı kabine toplantısının tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplantı da okullarda yüz yüze eğitim, restoran ile kafelerin açılması ve alınan tedbirlerin hafifletilmesi gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Bu yasaklara ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar toplantının ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 19:54:00 -
Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs tedbirleri üzerine önemli kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı önümüzdeki günlerde düzenlenecek. Toplantı da okullarda yüz yüze eğitim, restoran ile kafelerin açılması ve alınan tedbirlerin hafifletilmesi gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalar yapacak.

Bir süredir hafta sonu tüm gün, hafta içi de belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile restoran ve kafelerin açılması, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ve bazı işletmelerin kısıtlama saatleri ile ilgili tüm detaylar Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Koronavirüs vaka sayılarında azalmanın görülmesiyle birlikte okullarda yeniden aşamalı olarak yüz yüze eğitimin başlayabileceği gündeme geldi. Aynı şekilde restoran ve kafelerin gerekli koşulları yerine getirmek üzere önümüzdeki süreçte açılabileceği beklendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda başarılı bir süreç olduğunu ve başarılı bir süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemediklerini belirtti. O riski almak istemediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyoruz ki, bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Son gelişmelerin ardından tedbirlerle ilgili önemli kararların alındığı Kabine toplantısının ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Toplantının tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu toplantının 25 Ocak 2021 Pazartesi ya da 26 Ocak 2021 Salı günü gerçekleşeceği bekleniyor. 

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