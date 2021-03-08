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Gündem Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine toplantısı ne zaman?
Gündem

Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulundan çıkan tavsiye kararları üzerine toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağı gündeme oturdu. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:16:00 -
Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs normalleşme süreci başlaması üzerine Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı tekrar gündemde yerini aldı. Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi belirli aralıklarla toplanıyor. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine toplantısı ne zaman?

Normalleşme süreci 1 Mart tarihi itibariyle başladı. Koronavirüsle mücadelede oldukça önemli kararlar verilmişti. İller risk durumlarına göre 4 gruba ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafifletilmişti. Çok yüksek riskli illerde ise bazı kısıtlamalara “devam” denildi.

Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin ilk önce Bilim Kurulu toplanarak tavsiye kararları alıyor. Ardından Bilim Kurulundan çıkan tavsiye kararları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bildiriliyor. Son olarak Kabine toplantısından çıkan kararlar ise salgınla mücadelede izlenmesi gereken yolu belirliyor.

Dolayısıyla yeni haftada ilk etapta Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösterdiği için bu hafta Kabine toplantısı yapılması düşünülmüyor. Yeni toplantının 15-19 Mart tarihleri arasında yapılacağı bekleniyor.

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