Pek çok önemli kararın alındığı kabine toplantıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple 'Bugün kabine toplantısı var mı?' sorusunun cevabı araştırılıyor.

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla yapılıyor. Son kabine toplantısı 7 Kasım'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları sebebiyle geçen hafta kabine toplantısı yapılmadı. Kabine toplantısının bugün yani 28 Kasım Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantının saat 15.30 sularında başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18.30 civarında kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Toplantıda ekonomik ve siyasi pek çok konu görüşülecek. Özellikle sözleşmeli personel ve EYT konusunun gündemde olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel konusunda "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık. Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak" dedi.