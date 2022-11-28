  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
Aktüel

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-28 09:56:00 -
Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

Pek çok önemli kararın alındığı kabine toplantıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple 'Bugün kabine toplantısı var mı?' sorusunun cevabı araştırılıyor.

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla yapılıyor. Son kabine toplantısı 7 Kasım'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları sebebiyle geçen hafta kabine toplantısı yapılmadı. Kabine toplantısının bugün yani 28 Kasım Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantının saat 15.30 sularında başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18.30 civarında kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Toplantıda ekonomik ve siyasi pek çok konu görüşülecek. Özellikle sözleşmeli personel ve EYT konusunun gündemde olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel konusunda "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık. Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak" dedi.

Dünya bunu konuşuyor... Türkiye'yi durduracak güç yok!
Dünya bunu konuşuyor... Türkiye'yi durduracak güç yok!

Gündem

Dünya bunu konuşuyor... Türkiye'yi durduracak güç yok!

Vatandaş sosyal devletle tanıştı
Vatandaş sosyal devletle tanıştı

Gündem

Vatandaş sosyal devletle tanıştı

Böyle kaza görülmedi! Uçak, yüksek gerilim hattında asılı kaldı
Böyle kaza görülmedi! Uçak, yüksek gerilim hattında asılı kaldı

Dünya

Böyle kaza görülmedi! Uçak, yüksek gerilim hattında asılı kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23