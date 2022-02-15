  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı bu hafta var mı? Milyonlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, kabine toplantısında hangi konuların masaya yatırılacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 16 Ocak kabine toplantısı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-15 20:55:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Vatandaşlar ekonomik gelişmeler, salgının seyriyle ilgili olarak kabine toplantısında alınacak olan kararları araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 31 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Genellikle kabine toplantıları iki haftada bir yapılıyor. Kabine toplantısının 14 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sebebiyle kabine toplantısı gerçekleştirilemedi. Toplantının 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay