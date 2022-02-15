Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantısı bu hafta var mı? Milyonlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, kabine toplantısında hangi konuların masaya yatırılacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 16 Ocak kabine toplantısı var mı?
Vatandaşlar ekonomik gelişmeler, salgının seyriyle ilgili olarak kabine toplantısında alınacak olan kararları araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Son kabine toplantısı 31 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Genellikle kabine toplantıları iki haftada bir yapılıyor. Kabine toplantısının 14 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sebebiyle kabine toplantısı gerçekleştirilemedi. Toplantının 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.