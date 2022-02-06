Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Bu sebeple sık sık ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusuna cevap aranıyor. Peki, yarın kabine var mı 7 Şubat Pazartesi?
Vatandaşların gözü kulağı kabine toplantısında. Bu sebeple sık sık ‘Yarın kabine toplantısı var mı?’ sorusunun cevabı araştırılıyor?
Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Son kabine toplantısı 31 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantılarını genellikle iki hafta arayla yapılıyor. Bir sonraki kabine toplantısının 14 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında salgının seyri, fiyat artışları, iç ve dış politikasının masaya yatırılması bekleniyor.