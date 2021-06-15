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Gündem Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Hafta içi yapılması planlanan Kabine toplantısı ileri bir tarihe alındı. Yaz mevsiminde vatandaşlar tam açılma isterken bir sonraki Kabine toplantısının tarihi araştırılıyor. Bu hafta Kabine toplanacak mı? Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta olacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-15 19:30:00 -
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

1 Haziran'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'na çevirmiş durumda. Kabine toplantısı bugün yapılacak mı, Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte belirlenen tarih...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

1 Haziran'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'na çevirmiş durumda. Koronavirüsle mücadele kapsamında son durumun değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen Kabine toplantısının 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası saat 19.30 gibi kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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