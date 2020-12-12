Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Son olarak 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulmuş ve bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanlığı'nın da tavsiyelerinin ele alındığı toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yılbaşı öncesi yeni koronavirüs önlemlerinin alınması beklenirken gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Hal böyle olunca Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta araştırmaları da başladı.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz resmi bir açıklama yok.