Kabine toplantıları yakından takip ediliyor. Pek çok kişi bu hafta kabine toplantısının olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, yarın kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Yarın kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantısının gerçekleşeceği tarih açıklanmadı. Ancak toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Kulislerde toplantının 1 Ağustos Pazartesi günü yapılabileceği yüksek sesle konuşuluyor.