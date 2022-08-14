Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? 15 Ağustos kabine toplantısı olacak mı?
Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Milyonlar yeni haftayla birlikte kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Bilindiği gibi kabine toplantılarında önemli kararlar alınıyor. Son kabine toplantısında TOKİ sosyal konut projesine ilişkin bilgi verilmişti. Peki, yarın kabine toplantısı var mı?
Yeni haftayla birlikte pek çok kişi ‘Bugün kabine toplantısı yapılacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? 15 Ağustos kabine toplantısı olacak mı?
Son kabine toplantısı 1 Ağustos Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Bu sebeple toplantının 15 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının yapılacağı gün ve saat açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.