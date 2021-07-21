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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?

Kabine toplantısında hangi kararlar çıkar? Koronavirüs salgını sürecinde milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Özellikle son bir haftada artan vaka sayıları sebebiyle milyonlar yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları döner mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 10:21:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın ardından günlük vaka sayıları 5 bin bandına indi. 1 Temmuz’da ise kısıtlamalar kaldırıldı. Son günlerde ise vaka sayıları artışa geçti. Hal böyle olunca vatandaşlar bayram sonrası yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları ne zaman gelir? Yeni yasaklar olur mu?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Aşılama hızı ve rehavet bazı kişilerde kuraları aksatmaya yol açtı bu ise vaka sayılarına yansıdı. Son olarak vaka sayı 8 bini geçti. Hal böyle olunca yeni kısıtlamaların olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının tarihi henüz açıklanmadı ancak toplantının 26 Temmuz Pazartesi günü yapılması öngörülüyor.

Korona vakaları artıyor mu? Korona yasakları gelir mi?
Korona vakaları artıyor mu? Korona yasakları gelir mi?

Sağlık

Korona vakaları artıyor mu? Korona yasakları gelir mi?

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