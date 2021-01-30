Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana ülkemizde kısıtlamalara yönelik kararlar kabine toplantılarında alındı. Uzun zamandır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine ne zaman toplanacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı son durum

2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak’ta yapıldı. Vatandaşlar kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alınacağı kabine toplantısının ne zaman ayın kaçında yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.