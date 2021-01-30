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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı son durum
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı son durum

Kabine toplantısı ayın kaçında? Milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Son olarak 11 Ocak'ta kabine toplantısı yapıldı. Yasakların kalkacağı tarihten, normalleşe adımlarının ne zaman atılacağına kadar pek çok soru kabine toplantısında cevap bulacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:16:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı son durum

Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana ülkemizde kısıtlamalara yönelik kararlar kabine toplantılarında alındı. Uzun zamandır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine ne zaman toplanacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı son durum

2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak’ta yapıldı. Vatandaşlar kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alınacağı kabine toplantısının ne zaman ayın kaçında yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.

Korona yasakları ne zaman bitecek?
Korona yasakları ne zaman bitecek?

Yaşam

Korona yasakları ne zaman bitecek?

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