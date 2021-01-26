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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saati
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saati

Kabine toplantısı son durum | Türkiye’de haftalardır koronavirüs salgınından dolayı tedbir kararları uygulanıyor. Milyonlarca kişi tedbir kararların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısını bekliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:40:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saati

Kabine toplantısı tarihi | Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de salgın sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son günlerde rakamlar bir hayli azalmaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarının kalkıp kalkmayacağını, kafelerin açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saati

Ülkemizde koronavirüse yönelik kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Gelişmeler toplantıda değerlendiriliyor ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Bu hafta kabine toplantısının ne zaman saat kaçta yapılacağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının gün ve saati açıklandığında haberlerimizde yer alacak.

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