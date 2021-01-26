Kabine toplantısı tarihi | Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de salgın sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son günlerde rakamlar bir hayli azalmaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarının kalkıp kalkmayacağını, kafelerin açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saati

Ülkemizde koronavirüse yönelik kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Gelişmeler toplantıda değerlendiriliyor ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Bu hafta kabine toplantısının ne zaman saat kaçta yapılacağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının gün ve saati açıklandığında haberlerimizde yer alacak.