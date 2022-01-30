Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşırken Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları hızla arttı. Vatandaşlar ise artan vakalar sebebiyle yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ediyor ve bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kısıtlamalar gelecek mi okullar uzaktan eğitime mi geçecek?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 19 Ocak tarihinde yapıldı. Bu sebeple bir sonraki toplantının 7 Şubat haftası yapılması bekleniyor. Toplantı tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Artan vaka sayıları konusunda sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” dedi. Bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda kısıtlamaların söz konusu olmayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan uzaktan eğitime ilişkin ise geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız” ifadelerini kullandı.