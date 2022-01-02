Omicron varyantının etkisi iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Tam sekiz ay sonra vaka sayıları 40 bini aştı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle kısıtlamaların yeniden gündeme alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2021 yılının son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Vatandaşlar bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Bu sebeple bir sonraki kabine toplantısının 3 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında ekonomiden sağlığa pek çok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıda kısıtlamalara ilişkin maddelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.