Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta var mı?
Korona yasakları kaldırılacak mı? Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2021'de tespit edildi. İlk vakanın ardından kabine toplantıları daha yakından takip edilmeye başlandı. Son kabine toplantısı 15 Mart'ta yapıldı. Vatandaşlar bir sonraki kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman güncel
Koronavirüs salgı sebebiyle kabine toplantıları daha yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar korona yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları geri gelir mi?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta var mı?
Son olarak 15 Mart’ta kabine toplantısı yapıldı. 1 Mart’ta belirlenen risk haritasının ve alınan kararların devam etmesine karar verildi. Bu sebeple bir sonraki kabine toplantısının 30 Mart Salı günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.