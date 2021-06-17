Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak? Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin ve Türkiye’yle ilgili pek çok konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önemli kararlar alınan (Bakanlar Kurulu) kabine toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak merak konusu oluyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı tarihi, alınabilecek olan yeni kararlar dolayısıyla pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Henüz tam anlamıyla sona ermemiş olan pandemi kısıtlamaları dolayısıyla merak edilen Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, binlerce vatandaşın gündemini oluşturuyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti. Alınan son karara göre toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.